Овечкин вышел на чистое 22-е место в истории по голам в плей-офф

В шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». После первого периода гости впереди – 2:1. На 16-й минуте отличился капитан гостей Александр Овечкин.

Это его 65-я шайба за карьеру в плей-офф. По этому показателю он вышел на чистое 22-е место в истории лиги. Следующий ориентир – 66 шайб Джо Нуиндайка, Сидни Кросби и Дени Савара. Лидером с 122 голами является Уэйн Гретцки.

«Вашингтон» ведёт в серии 3-2. Её победитель в полуфинале Восточной конференции сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».

По итогам регулярного сезона «Вашингтон» выиграл Столичный дивизион, набрав 104 очка. «Каролина» заняла седьмое место в турнирной таблице с 99 баллами в активе.