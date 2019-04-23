Овечкин показал «жест курицы» скамейке «Каролины»

В шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ между «Каролиной» Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз» (5:2) произошёл интересный эпизод. В первом периоде при счёте 0:0 капитан «столичных» Александр Овечкин пытался припечатать силовым приёмом защитника «Харрикейнз» Даги Хэмилтона, но тот увернулся от удара. Овечкин на полной скорости едва не влетел в борт, а после того, как игра была остановлена, показал жест скамейке запасных хозяев, изображая движения крыльями.



«Овечкин дразнит «ураганов» жестом «куриного крылышка», после того, как Хэмилтон увернулся от силового приёма», — так анонсировала этот момент канадская телекомпания Sportsnet.



Чуть позже Овечкин смог забить «Каролине» свой четвёртый гол в нынешнем плей-офф.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.