Арбитры отменили важнейший гол Овечкина, который мог сравнять счёт в матче

В концовке шестого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ между «Каролиной» Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз» (5:2) бригада арбитров во главе с Крисом Руни и Кайлом Реманом отменила взятие ворот «ураганов». За 9 минут до конца третьего периода капитан «столичных» Александр Овечкин забил гол, который мог сделать счёт 3:3, но он не был засчитан.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Судьи сразу же вынесли вердикт, что гол не будет засчитан. После того, как Овечкин и тренерский штаб «Кэпиталз» выразили своё возмущение, арбитры приняли решение запросить видеопросмотр «военной комнаты» в Торонто. После просмотра решение об отмене гола было подтверждено, а основанием для его отмены стала атака на вратаря «Каролины» Петра Мразека со стороны Овечкина.



«Ситуационная комната подтверждает решение об отмене гола, так как Александр Овечкин атаковал голкипера Петра Мразека, толкнув его в щиток, что привело к попаданию шайбы за линию ворот. Согласно правилу 69.3, если атакующий игрок инициирует контакт с голкипером, когда тот находится во вратарской площади, взятие ворот должно быть отменено», — говорится в объяснении лиги.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.