3 из 4 победителей дивизионов выбыли в первом раунде плей-офф НХЛ

В шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Даллас Старз» дома в первом овертайме взял верх над «Нэшвилл Предаторз» — 2:1 и вышел в полуфинал Западной конференции, где встретится с «Сент-Луис Блюз».

Таким образом, в первом раунде уже вылетели три победителя дивизионов – «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Атлантический), «Калгари Флэймз» (Тихоокеанский) и «Нэшвилл» (Центральный). Победителю Столичного дивизиона «Вашингтон Кэпиталз» предстоит провести седьмую игру с «Каролиной Харрикейнз».

В другом полуфинале Западной конференции «Колорадо Эвеланш» встретится с победителем противостояния «Сан-Хосе Шаркс» — «Вегас Голден Найтс» (3-3).

На Востоке путёвки в полуфинал конференции забронировали «Коламбус Блю Джекетс» и «Нью-Йорк Айлендерс», выигравшие свои серии с сухим счётом.