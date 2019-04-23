Передача Радулова — в обзоре решающей победы «Далласа» в серии с «Нэшвиллом»

В шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Даллас Старз» дома в первом овертайме сломил сопротивление «Нэшвилл Предаторз» — 2:1.



Счёт на шестой минуте открыл форвард гостей Остин Уотсон, ассистентами выступили Брайан Бойл и Пи Кей Суббэн. Во втором периоде равновесие восстановил Джейсон Дикинсон, завершивший контратаку «три в один». На 78-й минуте отличился защитник Йон Клингберг, результативная передача в активе Александра Радулова.

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».

Также на счету Радулова показатель полезности «+1», пять бросков в створ и силовой приём за 22.29 на льду (1.20 – в большинстве).



«Даллас» одержал победу в серии 4-2 и в полуфинале Западной конференции встретится с «Сент-Луис Блюз».