Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшего дня. Российские хоккеисты отмечены не были.

Главной звездой признан защитник «Даллас Старз» Йон Клингберг, забросивший шайбу в матче с «Нэшвилл Предаторз» (2:1 ОТ, 4-2). Шведский защитник отличился на 18-й минуте овертайма и завершил серию в пользу «звёзд».

Второй звездой стал нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал, забросивший шайбу и сделавший результативную передачу в игре с «Вашингтон Кэпиталз» (5:2, 3-3). «Каролина» стала 12-м клубом в истории НХЛ, переведшим серию с действующим чемпионом в первом раунде в седьмой матч.

Замкнул тройку лучших вратарь «Далласа» Бен Бишоп, отразивший 47 из 48 бросков.