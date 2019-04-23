Экс-нападающий «Авангарда» Эверберг заключил долгосрочный контракт в Швеции

Нападающий Деннис Эверберг подписал контракт с «Рёгле», информирует официальный сайт шведского клуба. Деннис заключил контракт на пять лет.

В этом сезоне Эверберг сыграл 11 матчей в фарм-клубе «Виннипег Джетс» в АХЛ и сделал одну голевую передачу. Вторую часть сезона Деннис провёл в Швейцарии в составе «Цуга». В 31 матче регулярного чемпионата Эверберг забросил 12 шайб и сделал 16 голевых передач. В 10 матчах плей-офф на счету форварда 8 (4+4) очков.

26-летний хоккеист сезон-2017/18 провёл в КХЛ, выступая за «Авангард» и «Нефтехимик». В общей сложности он сыграл 55 матчей, в которых забросил 11 шайб и сделал 7 голевых передач. В составе сборной Швеции Эверберг дважды (2017, 2018) становился чемпионом мира.