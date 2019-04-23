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Генменеджер «Ак Барса»: переговоры с будущим тренером вышли на финальную стадию

Генменеджер «Ак Барса»: переговоры с будущим тренером вышли на финальную стадию
Хоккей / КХЛ

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов рассказал о переговорах с будущим главным тренером.

«Мы знаем о беспокойстве наших болельщиков за будущее команды, поэтому хотим сообщить, что переговоры с будущим главным тренером вышли на финальную стадию. Это ответственный и важный вопрос, с которым клуб не сталкивался долгое время, поэтому выбор должен быть взвешенным, с учётом всех интересов «Ак Барса», – цитирует Якубова официальный сайт клуба.

Напомним, «Ак Барс» в ранге действующего чемпиона вылетел из Кубка Гагарина уже в первом раунде минувшего плей-офф, проиграв хоккейному клубу «Авангард» (0-4). После чего 11 апреля свой пост покинул главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

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