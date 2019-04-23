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Слепышев — об ударе ногой Емелина: тут же подумал: «Зачем я сделал это?»

Слепышев — об ударе ногой Емелина: тут же подумал: «Зачем я сделал это?»
Хоккей / КХЛ

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев прокомментировал удаление до конца матча, полученное в четвёртом матче финала Кубка Гагарина с «Авангардом».

«Честно говоря, просто ударился травмированным местом. В этот момент меня захватила какая-то секундная злость. Движение ногой случилось буквально на автомате. И тут же подумал: «Зачем же я сделал это?» и понял, какие меня ждут санкции за такое нарушение. Хотел сразу извиниться перед Емелиным. Судья был в метре от нас. Он всё видел, поэтому я получил абсолютно заслуженное удаление.

Обидно, что это случилось. Какая-то доля секунды сыграла роль, когда я не стерпел. Чувствовал себя ужасно — после этого хотелось буквально провалиться под лед. И из-за самого момента, и из-за того, что оставил команду с 11 нападающими. Но главное, что ЦСКА выиграл. Ребята вытащили этот четвертый матч. Я в них верил. А этот матч-штраф будет мне уроком на всю жизнь", — приводят слова Слепышева «Известия».

КХЛ оштрафовала Антона Слепышева за удар ногой Алексея Емелина
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