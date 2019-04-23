Генменеджер «Калгари»: верю в костяк команды, про перемены отвечу позже

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг поделился мнением о неудачном выступлении команды в Кубке Стэнли. «Огоньки» вылетели в первом раунде, проиграв «Колорадо Эвеланш» (1-4).



«Легко сейчас бросать камни в того или иного человека. Мы все могли сработать лучше в это ключевое время. Но не думаю, что сейчас надо во всем обвинять костяк команды.



У нас есть игроки, которые впервые в карьере сталкиваются с такими вещами. Впервые от них ждали так многого. Одно дело играть, когда от тебя ничего не ждут, и другое, когда от тебя ждут многого. Нужны ли нашей команде перемены? Я отвечу вам на этот вопрос чуть позже. В новом сезоне состав будет другим. Верим ли мы в костяк команды? Я верю. Я верю в команду. Но нам надо внимательно проанализировать итоги сезона, чтобы понять, что произошло. Сейчас у меня нет ответов. Всему своё время», — цитирует функционера официальный сайт лиги.



Год крушения фаворитов. Чемпион Запада отправился в отпуск вслед за «Тампой» Впервые в истории НХЛ оба победителя конференций вылетели в первом же раунде.