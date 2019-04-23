Файков: молодые белорусы могут играть за океаном, ехать в Россию гораздо хуже

Экс-наставник юниорской сборной Беларуси, а ныне тренер «Динамо-Молодечно» Юрий Файков поделился мнением о развитии молодых игроков. Специалист порекомендовал игрокам ехать в Северную Америку.



«Есть ли смысл уезжать в Северную Америку? Конечно есть. Почему нет? В США и Канаде отличная школа. Там ребята набираются бесценного опыта. Даже если он неудачный, это тоже опыт. Хорошо, играли бы они здесь, а дальше? Самые прогрессирующие и талантливые уезжали бы в Россию. А это гораздо хуже — там их можно потерять, существует риск смены гражданства. Как раз четыре года назад мы затеяли такой проект, чтобы остановить отток нашей молодёжи в Россию. Пусть лучше растут в минорных лигах за океаном», — приводит слова специалиста «Прессбол».