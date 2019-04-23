Никита Сошников покинет НХЛ и проведёт следующий сезон в России

Как стало известно «Чемпионату», нападающий системы клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Никита Сошников возвращается в Россию и следующий сезон проведёт в Континентальной хоккейной лиге. Права на 25-летнего хоккеиста в КХЛ принадлежат петербургскому СКА, но не исключён вариант, при котором Сошникова обменяют в другой клуб.



В нынешнем сезоне Сошников несколько раз оказывался в лазарете. За основную команду «Сент-Луиса» Сошников провёл пять игр, не сумев записать на свой счёт ни одного очка, при показателе полезности "-1". Среднее игровое время нападающего составляло около семи минут. В 11 играх за фарм-клуб на счету Сошникова 6 (3+3) баллов при показателе полезности "+1".



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