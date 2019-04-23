ЮЧМ-2019: Канада отыгралась с 0:2 и разгромила Чехию

Сборная Чехии потерпела поражение от команды Канады в матче группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею, игра завершилась со счётом 2:6. Игра стала заключительной на групповом этапе.



Чешской команде удался отличный старт: уже к седьмой минуте она лидировала в две шайбы благодаря удачным броскам защитника Онджрея Волраба и нападающего Марцела Баринки. На старте второго периода Канада сумела отыграться, голы на свой счёт записали форварды Алекс Ньюхук и Дилан Холлоуэй.На 36-й минуте Канада вышла вперёд, заброшенной шайбой отметился Филип Томасино. В концовке третьего периода гости забили ещё трижды усилиями Натана Легаре, Джеймисона Риза и Пейтона Кребса.

Календарь юниорского чемпионата мира по хоккею 2019 года