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ЮЧМ-2019: Канада отыгралась с 0:2 и разгромила Чехию

ЮЧМ-2019: Канада отыгралась с 0:2 и разгромила Чехию
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 2019

Сборная Чехии потерпела поражение от команды Канады в матче группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею, игра завершилась со счётом 2:6. Игра стала заключительной на групповом этапе.

Чешской команде удался отличный старт: уже к седьмой минуте она лидировала в две шайбы благодаря удачным броскам защитника Онджрея Волраба и нападающего Марцела Баринки. На старте второго периода Канада сумела отыграться, голы на свой счёт записали форварды Алекс Ньюхук и Дилан Холлоуэй.На 36-й минуте Канада вышла вперёд, заброшенной шайбой отметился Филип Томасино. В концовке третьего периода гости забили ещё трижды усилиями Натана Легаре, Джеймисона Риза и Пейтона Кребса.

U18 ЧМ-2019
23 апреля 2019, вторник. 20:30 МСК
Чехия U18
2 : 6
2:1, 0:2, 0:3
Канада U18
1:0 – Волраб (Рутар, Петерек) – 04:25 (5x4), 2:0 – Баринка (Мышак) – 05:57 (5x5), 2:1 – Ньюхук (Риз) – 11:42 (5x5), 2:2 – Холлоуэй (Томасино) – 21:48 (5x5), 2:3 – Томасино (Холлоуэй, Пеллетье) – 35:12 (5x5), 2:4 – Легаре (Спенс) – 51:51 (5x3), 2:5 – Риз (Спенс) – 53:37 (5x5), 2:6 – Кребс (Козенс, Ньюхук) – 54:57 (5x5)

Календарь юниорского чемпионата мира по хоккею 2019 года

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