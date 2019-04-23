Капитан юниорской сборной России Василий Подколзин пока не слишком удачно выступает на юниорском чемпионате мира 2019 года. В четырёх матчах турнира на счету нападающего лишь одна результативная передача.
У Подколзина есть опыт выступлений за основную команду СКА в Континентальной хоккейной лиге, а также за молодёжную сборную на чемпионате мира. Он является одним из фаворитов следующего драфта НХЛ.
Напомним, сборная России выиграла на групповом этапе два матча из четырёх и в четвертьфинале чемпионата мира сыграет с командой Беларуси. Российская команда проиграла в матчах со сборными США (3:6) и Швеции (0:3).
Все четвертьфинальные пары ЮЧМ:
Россия — Беларусь
Швеция — Чехия
США — Финляндия
Канада — Латвия.
Календарь юниорского чемпионата мира по хоккею 2019 года
Один из фаворитов драфта НХЛ — Подколзин — за четыре матча ЮЧМ набрал одно очко