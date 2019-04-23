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Один из фаворитов драфта НХЛ — Подколзин — за четыре матча ЮЧМ набрал одно очко

Один из фаворитов драфта НХЛ — Подколзин — за четыре матча ЮЧМ набрал одно очко
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 2019

Капитан юниорской сборной России Василий Подколзин пока не слишком удачно выступает на юниорском чемпионате мира 2019 года. В четырёх матчах турнира на счету нападающего лишь одна результативная передача.

У Подколзина есть опыт выступлений за основную команду СКА в Континентальной хоккейной лиге, а также за молодёжную сборную на чемпионате мира. Он является одним из фаворитов следующего драфта НХЛ.

Напомним, сборная России выиграла на групповом этапе два матча из четырёх и в четвертьфинале чемпионата мира сыграет с командой Беларуси. Российская команда проиграла в матчах со сборными США (3:6) и Швеции (0:3).

Все четвертьфинальные пары ЮЧМ:

Россия — Беларусь
Швеция — Чехия
США — Финляндия
Канада — Латвия.

Календарь юниорского чемпионата мира по хоккею 2019 года

Рейтинг драфта НХЛ: Подколзин занял второе место среди игроков из Европы
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