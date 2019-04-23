Один из фаворитов драфта НХЛ — Подколзин — за четыре матча ЮЧМ набрал одно очко

Капитан юниорской сборной России Василий Подколзин пока не слишком удачно выступает на юниорском чемпионате мира 2019 года. В четырёх матчах турнира на счету нападающего лишь одна результативная передача.



У Подколзина есть опыт выступлений за основную команду СКА в Континентальной хоккейной лиге, а также за молодёжную сборную на чемпионате мира. Он является одним из фаворитов следующего драфта НХЛ.



Напомним, сборная России выиграла на групповом этапе два матча из четырёх и в четвертьфинале чемпионата мира сыграет с командой Беларуси. Российская команда проиграла в матчах со сборными США (3:6) и Швеции (0:3).



Все четвертьфинальные пары ЮЧМ:



Россия — Беларусь

Швеция — Чехия

США — Финляндия

Канада — Латвия.



Календарь юниорского чемпионата мира по хоккею 2019 года

Рейтинг драфта НХЛ: Подколзин занял второе место среди игроков из Европы