«Автомобилист» заключил новый контракт с Вячеславом Литовченко

Екатеринбургский «Автомобилист» подписал новый контракт с нападающим Вячеславом Литовченко, информирует официальный «твиттер» клуба. Соглашение с 29-летним хоккеистом заключено на два сезона.

В минувшем сезоне Литовченко забросил 4 шайбы и сделал 5 голевых передач в 44 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+12». В 9 матчах плей-офф Вячеслав отметился 6 (3+3) баллами при полезности «+2».

В регулярном чемпионате КХЛ-2017/18 Литовченко принял участие в 43 играх за хабаровский «Амур», сумев записать на свой счёт 17 (9+8) баллов при полезности "-2" и восьми минутах штрафного времени.

Всего в КХЛ на счету игрока 377 матчей и 90 (42+48) очков при полезности «-30» и 99 минутах штрафного времени.