Маршессо — о матч-штрафе Икина: это решило результат. Там были две минуты и 3:1

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо прокомментировал поражение в седьмом матче серии первого раунда плей-офф с «Сан-Хосе Шаркс» (4:5 ОТ, 3-4). «Рыцари» вели со счётом 3:0, но пропустили четыре шайбы за пять минут меньшинства. Матч-штраф заработал Коди Икин.

«Вероятно в половине случаев, когда игрок проигрывает вбрасывание, он бьёт соперника клюшкой. Там был удар клюшкой, две минуты и счёт 3:1. Это удаление перевернуло матч, решило результат и изменило наше будущее. Чертовская неловкая шутка. Вот всё, что я могу сказать. Это решение изменило ход всего нашего сезона», — цитирует Маршессо журналист Джессе Грэйнджер.

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