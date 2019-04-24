Второй бомбардир рижского «Динамо» Дарзиньш продлил контракт с клубом

Рижское «Динамо» заключило новый контракт с нападающим Лаурисом Дарзиньшем, информирует официальный «твиттер» клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне 34-летний форвард забросил 18 шайб и сделал 26 результативных передач в 62 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+2» и 32 штрафных минутах. Дарзиньш стал лучшим ассистентом клуба, вторым снайпером и вторым бомбардиром.

За карьеру в КХЛ хоккеист также выступал в составе «Ак Барса» и «Трактора». В общей сложности латвийский хоккеист принял участие в 527 матчах, в которых набрал 296 (126+170) очков при полезности «0». Следующий сезон станет для игрока 12-м в лиге, последние 5,5 сезона он выступал за «Динамо».