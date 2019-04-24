Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшего дня. Российские хоккеисты отмечены не были.

Главной звездой признан нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Кевин Лабанк, забросивший шайбу и сделавший три результативные передачи в матче с «Вегас Голден Найтс» (5:4 ОТ, 4-3).

Второй звездой признан нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Баркли Гудроу, забросивший победную шайбу в матче с «Вегасом». За 5 минут 46 секунд, проведённых на льду в основное время, Гудроу успел заработал показатель полезности «-3». В овертайме Баркли получил всего две смены, во второй из которых и сумел отличиться.

Замкнул тройку лучших голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск, отразивший 32 броска в игре с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:1, 4-3).