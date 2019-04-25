В 1/2 финала Восточной конференции «Каролина» встретится с «Айлендерс»

Определилась заключительная пара второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. «Каролина Харрикейнз» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс». Это стало известно после того, как «ураганы» в семиматчевом противостоянии взяли верх над «Вашингтон Кэпиталз» — действующим чемпионом. Первый матч состоится 26 апреля мск.

В другом полуфинале «Бостон Брюинз» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс». На Западе «Сан-Хосе Шаркс» встретится с «Корлорадо Эвеланш», а «Даллас Старз» с «Сент-Луис Блюз».

Уже к седьмой минуте действующие обладатели Кубка Стэнли забили дважды, отличились Андре Бураковски и Том Уилсон. В середине второго периода Себастьян Ахо одну шайбу в меньшинстве отыграл. До перерыва команды провели по результативной атаке. У «Вашингтона» гол на счету Евгения Кузнецова, у «Каролины» — у Теуво Терявяйнена. В начале третьего периода Джордан Стаал восстановил равновесие. Победу гостям во втором овертайме принёс Брок Макгинн.