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«Вашингтон» во 2-м овертайме уступил «Каролине» и проиграл в серии со счётом 3-4

«Вашингтон» во 2-м овертайме уступил «Каролине» и проиграл в серии со счётом 3-4
Хоккей / НХЛ

В седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома во втором овертайме уступил «Каролине Харрикейнз» — 3:4.

Уже к седьмой минуте действующие обладатели Кубка Стэнли забили дважды, отличились Андре Бураковски и Том Уилсон. В середине второго периода Себастьян Ахо одну шайбу в меньшинстве отыграл. До перерыва команды провели по результативной атаке. У «Вашингтона» гол на счету Евгения Кузнецова, у «Каролины» — у Теуво Терявяйнена. В начале третьего периода Джордан Стаал восстановил равновесие. Победу гостям во втором овертайме принёс Брок Макгинн.

«Каролина» победила в серии со счётом 4-3 и в полуфинале Восточной конференции встретится с «Нью-Йорк Айлендерс».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 7-й матч
25 апреля 2019, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3 : 4
2:0, 1:2, 0:1, 0:1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 – Бураковски – 02:13 (5x5), 2:0 – Уилсон (Овечкин, Орлов) – 06:23 (5x5), 2:1 – Ахо (Песке, Славин) – 29:51 (4x5), 3:1 – Кузнецов (Хагелин) – 33:22 (5x5), 3:2 – Терявяйнен (Песке, Макгинн) – 36:37 (5x5), 3:3 – Стаал (Славин) – 42:56 (5x5), 3:4 – Макгинн (Уильямс, Славин) – 91:05 (5x5)
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