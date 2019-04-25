Овечкин тепло поздравил игроков «Каролины» с победой в серии на рукопожатии

В седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома во втором овертайме уступил «Каролине Харрикейнз» (3:4) и проиграл в серии. Капитан действующих обладателей Кубка Стэнли Александр Овечкин на рукопожатии тепло поздравил игроков «ураганов» с победой.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» лиги.

Уже к седьмой минуте действующие обладатели Кубка Стэнли забили дважды, отличились Андре Бураковски и Том Уилсон. В середине второго периода Себастьян Ахо одну шайбу в меньшинстве отыграл. До перерыва команды провели по результативной атаке. У «Вашингтона» гол на счету Евгения Кузнецова, у «Каролины» — у Теуво Терявяйнена. В начале третьего периода Джордан Стаал восстановил равновесие. Победу гостям во втором овертайме принёс Брок Макгинн.

«Каролина» в полуфинале Восточной конференции встретится с «Нью-Йорк Айлендерс».