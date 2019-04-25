Вратарь «Каролины» Мразек в овертайме головой отразил бросок Овечкина

В седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома во втором овертайме уступил «Каролине Харрикейнз» — 3:4.

За две минуты до конца первого овертайма у капитана «Вашингтона» Александра Овечкина был отличный шанс, чтобы решить исход серии. Однако бросок российского форварда головой отразил вратарь «ураганов» Петр Мразек. Бросок Овечкина был произведён с такой силой, что шлем Мразека свалился на лёд.

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Уже к седьмой минуте действующие обладатели Кубка Стэнли забили дважды, отличились Андре Бураковски и Том Уилсон. В середине второго периода Себастьян Ахо одну шайбу в меньшинстве отыграл. До перерыва команды провели по результативной атаке. У «Вашингтона» гол на счету Евгения Кузнецова, у «Каролины» — у Теуво Терявяйнена. В начале третьего периода Джордан Стаал восстановил равновесие. Победу гостям во втором овертайме принёс Брок Макгинн.