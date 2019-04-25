«Каролина» пятый раз подряд победила в седьмом матче серии плей-офф

В седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома во втором овертайме уступил «Каролине Харрикейнз» — 3:4. Победную шайбу на 92-й минуте забил Брок Макгинн, ассистентами выступили Джастин Уильямс и Джейккоб Славин.

«Харрикейнз» пятый раз победили в седьмом матче серии плей-офф. Это второй результат в истории лиги. «Ураганы» дважды победили в решающих матчах в чемпионский плей-офф 2006 года. Тогда «Каролина» в полуфинале Кубка Стэнли сломила сопротивление «Баффало Сэйбрз» (4-3), а в финале переиграла «Эдмонтон Ойлерз» (4-3). Лидерами той команды были нынешний главный тренер Род Бриндамор и действующий капитан Джастин Уильямс.

Серии из шести побед в седьмых играх на счету «Нью-Йорк Рейнджерс» (последняя из них была одержана в 2015 году), «Бостон Брюинз» (1994) и «Детройт Ред Уингз» (1964).