Назаров – о вылете Овечкина из Кубка Стэнли: зато приобрёл нокаутирующий удар

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал победу «Каролины Харрикейнз» в серии первого раунда с «Вашингтон Кэпиталз» (4-3).

«У сборной России на чемпионате мира в Братиславе будет dream team, или команда-мечта, если говорить по-русски. Только представьте, должны сыграть Василевский, Кучеров, Малкин, Овечкин, Ковальчук, Кузнецов. Знаете, я даже по-доброму завидую тренерскому штабу Ильи Воробьёва. Ждём от наших ребят золотых медалей!

Александр Овечкин слишком рано вылетел из Кубка Стэнли? Сложно завоевать главный трофей НХЛ второй год подряд при такой сумасшедшей конкуренции. Посмотрите, первый раунд полон сенсаций. Зато Овечкин приобрёл нокаутирующий удар. Этот удар собрал миллионы просмотров во всех соцсетях. Есть чем похвастаться!

Что касается меня, то в ближайшее время я вылетаю в Нур-Султан на чемпионат мира в первом дивизионе. Планирую поболеть за сборную Казахстана, главным тренером которой я в своё время работал, а также за сборную Беларуси», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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