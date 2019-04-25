Рирден: «Вашингтон» разочарован результатом. Мы могли выиграть 3:0 или 4:0

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал поражение в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:4 2ОТ, 3-4).

«Мне понравилось наше начало. Мы могли выиграть 3:0 или 4:0. Они играли в очень агрессивный хоккей, и с такой тактикой очень тяжело бороться. Мы не ожидали, что будет легко, и сейчас мы, безусловно разочарованы результатом», — цитирует Рирдена официальный сайт НХЛ.

Уже к седьмой минуте действующие обладатели Кубка Стэнли забили дважды, отличились Андре Бураковски и Том Уилсон. В середине второго периода Себастьян Ахо одну шайбу в меньшинстве отыграл. До перерыва команды провели по результативной атаке. У «Вашингтона» гол на счету Евгения Кузнецова, у «Каролины» — у Теуво Терявяйнена. В начале третьего периода Джордан Стаал восстановил равновесие. Победу гостям во втором овертайме принёс Брок Макгинн.