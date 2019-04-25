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Сборная России разгромила Беларусь в четвертьфинале ЮЧМ

Сборная России разгромила Беларусь в четвертьфинале ЮЧМ
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 2019

Сборная России оказалась сильнее команды Беларуси в четвертьфинале юниорского чемпионата мира по хоккею 2019 года, встреча завершилась со счётом 6:0. Напомним, на групповом этапе российская команда выиграла два матча из четырёх, проиграв командам США и Швеции.

Российская команда удачно провела первый период, забросив в его концовке две шайбы усилиями нападающих Ильи Николаева и Арсения Грицюка. Во втором периоде сборной России удалось упрочить преимущество благодаря трём голам, авторами которых стали форварды Данил Гущин, Родион Амиров и Егор Чинахов. На 57-й минуте Егор Спиридонов удачным броском установил окончательный счёт во встрече.

U18 ЧМ-2019
25 апреля 2019, четверг. 16:30 МСК
Беларусь U18
0 : 6
0:2, 0:3, 0:1
Россия U18
0:1 – Николаев (Подколзин, Амиров) – 16:16 (5x5), 0:2 – Грицюк (Спиридонов) – 19:01 (5x4), 0:3 – Гущин (Лихачёв) – 23:08 (5x5), 0:4 – Амиров (Лихачёв) – 24:49 (5x5), 0:5 – Чинахов (Кирпичников) – 38:59 (5x5), 0:6 – Спиридонов (Грицюк) – 56:04 (5x5)

Календарь юниорского чемпионата мира по хоккею 2019 года

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