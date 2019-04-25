Подколзин: план сборной России — сыграть с США в свою лучшую игру

Капитан юниорской сборной России Василий Подколзин поделился впечатлениями после разгромной победы над командой Беларуси (6:0) в четвертьфинальном матче чемпионата мира.



«Наш план был сыграть агрессивно, играть в наш хоккей с самых первых минут. У нас четыре звена хороших игроков. Каждый игрок нашей команды способен дать результат, и это важно для нас.



Матч с США? Мы не планируем использовать что-то новое или особое. Мы должны сыграть в нашу лучшую игру против США — это наш план», — приводит слова Подколзина официальный сайт Международной федерации хоккея.



Российская команда удачно провела первый период, забросив в его концовке две шайбы усилиями нападающих Ильи Николаева и Арсения Грицюка. Во втором периоде сборной России удалось упрочить преимущество благодаря трём голам, авторами которых стали форварды Данил Гущин, Родион Амиров и Егор Чинахов. На 57-й минуте Егор Спиридонов удачным броском установил окончательный счёт во встрече.

Беларусь прошли, а дальше страшно. Там Америка, играющая в советский хоккей Тот случай, когда победа сборной России на ЮЧМ станет сенсацией.