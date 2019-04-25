Тренер Беларуси U18: россияне оказались намного сильнее индивидуально

Главный тренер юниорской сборной Беларуси Евгений Есаулов подвёл итоги поражения от России (0:6) в четвертьфинале ЮЧМ.



«Эмоций просто нет, полное опустошение. Конец чемпионата, закончился праздник. Нужно все это пережить, обдумать, сделать какие-то выводы, перезагрузиться и работать дальше.



Знаете, сегодня, я считаю, проиграла не команда, а индивидуальные качества наших хоккеистов. Чтобы были понятны мои слова: если брать технические навыки, то россияне в этом плане оказались намного сильнее. Не могу сказать, что у нас не было команды. Ребята старались, бились, но… соперник оказался мастеровитее. Именно в этом мы уступили. В индивидуальном мастерстве.



Что нужно делать, чтобы не уступать? Как бы банально это ни звучало, но корнями все уходит в детский хоккей. Ребята, приезжая в «Раубичи» в 15-17 лет, уже должны уметь и бросать, и обводить, и катить. К сожалению, у нас таких хорошо обученных хоккеистов единицы.



Какую оценку поставлю за этот турнир нашей сборной? Смотря с какой стороны его рассматривать. Задачу-минимум то мы выполнили, остались в элите, займем место повыше, чем в прошлом году. Вроде как и плюс, двигаемся в правильном направлении, но учитывая вышеозвученное, хотелось бы, конечно, большего», — цитирует тренера официальный сайт ФХРБ.

Беларусь прошли, а дальше страшно. Там Америка, играющая в советский хоккей Тот случай, когда победа сборной России на ЮЧМ станет сенсацией.