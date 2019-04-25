И. Воробьёв: появление Овечкина и Кузнецова повлияет на любую команду

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился впечатлениями от проигранного матча Еврочелленджа с командой Латвии (1:2 ОТ).



«Латвию — с победой, мы продолжаем подготовку к чемпионату мира. 29 апреля объявим все новости по составу — кто приедет, кто останется в сборной из нынешнего состава. Конечно, появление игроков уровня Овечкина и Кузнецова повлияет на любую команду», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.



Первая половина встречи прошла без заброшенных шайб. Счёт был открыт на 32-й минуте — точным броском отметился защитник сборной России Артём Зуб. На 53-й минуте латвийский коллектив сравнял счёт благодаря заброшенной шайбе нападающего Рональда Кениньша. Больше в основное время голов забито не было, встреча перешла в овертайм. В дополнительное время Латвия вырвала победу уже на второй минуте, решающий гол забил Каспарс Даугавиньш.

Скоро в составе сборной России начнётся чистка. Приезжают звёзды из НХЛ Россияне уступили Латвии в повторной игре. Для многих игроков это был последний матч за сборную в сезоне.