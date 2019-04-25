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И. Воробьёв: появление Овечкина и Кузнецова повлияет на любую команду

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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И. Воробьёв: появление Овечкина и Кузнецова повлияет на любую команду
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился впечатлениями от проигранного матча Еврочелленджа с командой Латвии (1:2 ОТ).

«Латвию — с победой, мы продолжаем подготовку к чемпионату мира. 29 апреля объявим все новости по составу — кто приедет, кто останется в сборной из нынешнего состава. Конечно, появление игроков уровня Овечкина и Кузнецова повлияет на любую команду», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Первая половина встречи прошла без заброшенных шайб. Счёт был открыт на 32-й минуте — точным броском отметился защитник сборной России Артём Зуб. На 53-й минуте латвийский коллектив сравнял счёт благодаря заброшенной шайбе нападающего Рональда Кениньша. Больше в основное время голов забито не было, встреча перешла в овертайм. В дополнительное время Латвия вырвала победу уже на второй минуте, решающий гол забил Каспарс Даугавиньш.

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Россияне уступили Латвии в повторной игре. Для многих игроков это был последний матч за сборную в сезоне.
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