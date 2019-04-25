Холтби: игроки «Каролины» пёрли на нас всю серию

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби поделился впечатлениями от проигранной серии плей-офф с «Каролиной Харрикейнз» (3-4). Голкипер отдал сопернику должное и назвал победу «ураганов» заслуженной.



«Они пёрли на нас всю серию. Они последовательно играли в своем стиле неутомимых тружеников, и ровно этим нас в конце концов одолели. Нужно отдавать должное сопернику, который этого заслужил. На бумаге они не выглядят той командой, какой на самом деле являются, и это безусловная заслуга их тренеров и самих парней. Они играют в командном стиле, из-за чего эта серия и получилась такой упорной. Упорный труд — это то, от чего они процветают. Они заслужили того, чего добились», — цитирует Холтби официальный сайт лиги.

«Наша ошибка, нам нет оправданий». «Вашингтон» очень сильно грустит Упустили хороший шанс выиграть второй Кубок Стэнли подряд.