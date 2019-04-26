«Бостон» — «Коламбус»: видеообзор первого матча противостояния

В первом матче полуфинала Восточной конференции НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на выезде уступил «Бостон Брюинз» — 2:3.

Счёт на 11-й минуте в меньшинстве при игре в формате «4 на 5» открыл форвард «Бостона» Ноэль Аккьяри. Второй период вышел безголевым, а в середине второго «жакеты» провели две результативные атаки в течение 12 секунд. Сначала отличился Райлли Нэш, затем – Пьер-Люк Дюбуа. На 56-й минуте Чарли Койл восстановил равновесие, а затем в овертайме принёс победу хозяевам.

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 20 минут 31 секунду, нанёс два броска в створ ворот и отметился результативной передачей. Голкипер Сергей Бобровский отразил 34 броска из 37.

«Бостон» повёл в серии. Следующий матч также состоится в Бостоне 28 апреля, начало – в 3:00 мск.

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