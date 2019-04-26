Тарасенко вышел на 4-е место в истории «Сент-Луиса» по голам в большинстве в ПО

В первом матче полуфинала Западной конференции НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома обыграл «Даллас Старз» — 3:2 (1:0; 1:1; 1:1). «Блюзмены» повели в серии до четырёх побед со счётом 1-0.



Главным героем встречи стал нападающий «музыкантов» Владимир Тарасенко. Он отметился двумя результативными бросками, а второй гол оказался победным для команды. Первую шайбу россиянин забросил при игре в формате «5 на 4».



Владимир вышел на четвёртое место в истории «Сент-Луиса» по голам в большинстве в плей-офф — их у него теперь девять. Лидирует Бретт Халл (27), на втором месте Берни Федерко (13), замыкает первую тройку Франк Сен-Марсель (10).

Следующий матч серии состоится в Сент-Луисе 28 апреля, начало – в 3:00 мск.