Георгиев: на льду нельзя гадать, что Тарасенко сделает в том или ином эпизоде

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев оценил игру нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко. Ранее форвард вышел на чистое пятое место в истории «музыкантов» по голам.



«С «Сент-Луисом» я уже играл, хотя слежу за ними меньше, так как он выступает в другой конференции. У них есть очень сильные игроки, тот же Тарасенко. Против таких игроков нужно всегда быть в хорошей позиции. Тогда у тебя как можно больше шансов поймать бросок. Если он тебя поймает в движении, то будет очень сложно.



Я стараюсь не заморачиваться насчет тенденций. Да, форварды знают, куда надо бросать. И всё время надо быть начеку. Но на льду нельзя гадать, что Тарасенко будет делать в том или ином эпизоде», — приводит слова Георгиева официальный сайт НХЛ.

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