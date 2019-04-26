Бишоп: у Тарасенко лучший кистевой бросок в лиге

Голкипер «Даллас Старз» Бен Бишоп оценил игру нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко в первом матче (2:3) серии второго раунда плей-офф НХЛ. Российский форвард отметился двумя результативными бросками, второй гол оказался победным.

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«Первый гол от Тарасенко был очень непростым для меня. Наверное, у него лучший кистевой бросок в лиге, я просто не смог среагировать на него. Хотелось бы переиграть этот момент, но уже ничего не вернуть. Тарасенко — хороший, опасный игрок. Все понимают, почему», — приводит слова вратаря St.Louis Post-Dispatch.



Тарасенко является лучшим кубковым снайпером Западной конференции НХЛ с 2014 года. На счету российского игрока 26 голов. Второе место делят нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр и форвард «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг, забившие за тот же отрезок по 23 шайбы. 22 шайбы на счету Джо Павелски из «Сан-Хосе», 21 — у Патрика Кейна, представляющего «Чикаго Блэкхоукс».