Деарне: возможно, в следующем сезоне меня в КХЛ не будет

Нападающий омского «Авангарда» Давид Деарне поделился планами на следующий сезон.



«Отличная атмосфера в Омске. Мы тренировались здесь перед сезоном. Видно, что болельщики соскучились по хоккею, изголодались по своей команде. Здорово находиться в Омске. На какой город похож Омск в Северной Америке? Возможно, Квебек-сити, сейчас там тоже прохладно.



Мои планы на следующий сезон? Я возьму ещё пару недель на раздумья, но высока вероятность, что в КХЛ меня не будет. Жизнь, конечно, это постоянное стремление вперёд. Мне потребовалось определённое время на то, чтобы привыкнуть к размеру площадки, различным нюансам. Надеюсь, что ближе к концу сезона я стал показывать свой уровень.



Кто лучший игрок «Авангарда» в нынешнем сезоне? Возможно, Михеев. Очень хороший игрок, быстрый, с прекрасным броском. Я очень впечатлён его действиями, назову его», — передаёт слова Деарне корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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