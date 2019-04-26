Фастовский: жёсткий потолок зарплат сделает матчи КХЛ ещё более непредсказуемыми

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский подвёл итоги прошедшего сезона в КХЛ.



«Весь сезон получился очень интересным: в регулярном чемпионате до последнего шла борьба за места в кубковой восьмёрке, и отчасти это связано с переходом на двухочковую систему. Считаю, что в плане спортивной борьбы КХЛ сделала шаг вперёд. Напряжённым, ярким и интригующим получился и плей-офф. Он оказался не таким уж и предсказуемым, как многим казалось перед его стартом. «Салават Юлаев», «Авангард», «Спартак» и московское «Динамо» добавили ему интереса.



Конечно, всегда хочется видеть по семь игр в каждой из серий, но болельщики подтвердили, что им нравится это зрелище. Установлен новый рекорд средней посещаемости матчей в плей-офф. Мы с интересом смотрим в будущее: я ярый сторонник жёсткого потолка зарплат, который, уверен, пойдёт на пользу спортивным результатам, сделает матчи КХЛ ещё более непредсказуемыми», — приводит слова Фастовского официальный сайт КХЛ.

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