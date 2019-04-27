Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Сибирь» подписала новый контракт с форвардом Яковлевым

«Сибирь» подписала новый контракт с форвардом Яковлевым
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб «Сибирь» продлил контракт со своим воспитанником, 23-летним нападающим Алексеем Яковлевым, информирует официальный сайт новосибирской команды. Хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на два сезона.

Форвард дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в 2015 году, за четыре сезона в его активе 62 матча. В прошедшем регулярном чемпионате Яковлев принял участие в 32 встречах, записав на свой счёт одну результативную передачу при показателе полезности "-4" и 10 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 11 минут за матч.

По итогам регулярного чемпионата «Сибирь» не попала в плей-офф, заняв девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Новосибирцы отстали от «Трактора», занявшего восьмое место, на четыре очка.

«Ак Барс» готовит обмен Ландера в «Локомотив». Таблица трансферов КХЛ
Все слухи, новые контракты и ожидаемые сделки.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент