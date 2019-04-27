«Сибирь» подписала новый контракт с форвардом Яковлевым

Хоккейный клуб «Сибирь» продлил контракт со своим воспитанником, 23-летним нападающим Алексеем Яковлевым, информирует официальный сайт новосибирской команды. Хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на два сезона.



Форвард дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в 2015 году, за четыре сезона в его активе 62 матча. В прошедшем регулярном чемпионате Яковлев принял участие в 32 встречах, записав на свой счёт одну результативную передачу при показателе полезности "-4" и 10 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 11 минут за матч.



По итогам регулярного чемпионата «Сибирь» не попала в плей-офф, заняв девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Новосибирцы отстали от «Трактора», занявшего восьмое место, на четыре очка.

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