Сборная России будет играть в финале ЮЧМ впервые с 2009 года

Сборная России встречалась с США в полуфинале юниорского чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швеции. Встреча закончилась со счётом 3:2 Б в пользу российской команды.



Российская команда вышла в финал чемпионата мира впервые с 2009 года. Последний раз золотые медали сборная России получила в 2007 году. В финале турнира подопечные Владимира Филатова встретятся с победителем матча Швеция — Канада. Решающий матч состоится завтра, 28 апреля, начало — в 20:30 мск.

Первый период матча с участием принципиальных соперников завершился без заброшенных шайб. В концовке второго игрового отрезка сборная России осталась в меньшинстве после удаления Ивана Рогова и сумела отметиться голом в формате «4 на 5» стараниями Родиона Амирова. Американцы восстановили паритет на первых секундах третьего периода благодаря голу Коула Кофилда в большинстве. Спустя три минуты Кофилд оформил дубль, на что российская команда ответила голом Семёна Чистякова. Основное время и овертайм не выявили победителя, и судьбу встречи решили буллиты, где удача оказалась на стороне сборной России.