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Драйзайтль забил гол бейсбольным ударом в составе сборной Германии

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Драйзайтль забил гол бейсбольным ударом в составе сборной Германии
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий сборной Германии Леон Драйзайтль оформил хет-трик в товарищеском матче с командой Австрии (5:1).

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2019

Один из голов форварда «Эдмонтон Ойлерз» получился весьма эффектным. Оказавшись перед воротами соперника, Драйзайтль переправил взмывшую вверх шайбу бейсбольным ударом.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

В нынешнем сезоне 23-летний хоккеист провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ. Форвард занял второе место в списке снайперов лиги, забросив 50 шайб. Кроме того он отдал 55 результативных передач и заработал показатель полезности «+2».

На чемпионате мира сборная Германии сыграет в одной группе с Канадой, США, Финляндией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией.

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