Драйзайтль забил гол бейсбольным ударом в составе сборной Германии

Нападающий сборной Германии Леон Драйзайтль оформил хет-трик в товарищеском матче с командой Австрии (5:1).

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2019

Один из голов форварда «Эдмонтон Ойлерз» получился весьма эффектным. Оказавшись перед воротами соперника, Драйзайтль переправил взмывшую вверх шайбу бейсбольным ударом.

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В нынешнем сезоне 23-летний хоккеист провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ. Форвард занял второе место в списке снайперов лиги, забросив 50 шайб. Кроме того он отдал 55 результативных передач и заработал показатель полезности «+2».

На чемпионате мира сборная Германии сыграет в одной группе с Канадой, США, Финляндией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией.