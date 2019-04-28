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Панарин установил рекорд «Коламбуса» по результативной серии в плей-офф

Панарин установил рекорд «Коламбуса» по результативной серии в плей-офф
Хоккей / НХЛ

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин во втором матче полуфинала Восточной конференции НХЛ с «Бостон Брюинз» (после второго периода счёт равный — 2:2) оформил дубль.

Россиянин продлил результативную серию в текущем плей-офф до 6 игр, установив новый рекорд «Блю Джекетс». Всего в 6 матчах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли на счету Панарина 8 (4+4) очков при показателе полезности «+3».

Видео голов Панарина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Напомним, «Брюинз» выиграли первый матч серии — 3:2 ОТ.

В первом раунде «Коламбус» сенсационно в четырёх матчах обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» — победителя регулярного сезона. «Бостон» в семиматчевом противостоянии взял верх над «Торонто Мэйпл Лифс».

«Бостон» — «Коламбус»: Панарин забросил две шайбы во втором периоде
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