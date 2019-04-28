Панарин установил рекорд «Коламбуса» по результативной серии в плей-офф

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин во втором матче полуфинала Восточной конференции НХЛ с «Бостон Брюинз» (после второго периода счёт равный — 2:2) оформил дубль.

Россиянин продлил результативную серию в текущем плей-офф до 6 игр, установив новый рекорд «Блю Джекетс». Всего в 6 матчах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли на счету Панарина 8 (4+4) очков при показателе полезности «+3».

Видео голов Панарина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Напомним, «Брюинз» выиграли первый матч серии — 3:2 ОТ.

В первом раунде «Коламбус» сенсационно в четырёх матчах обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» — победителя регулярного сезона. «Бостон» в семиматчевом противостоянии взял верх над «Торонто Мэйпл Лифс».