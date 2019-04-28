Дюшейн – второй игрок в истории «Коламбуса», отличившийся во втором овертайме

Во втором матче полуфинала Восточной конференции НХЛ «Бостон Брюинз» дома уступил «Коламбус Блю Джекетс» — 2:3 ОТ (1:0; 1:2; 0:0, 0:1).

Форвард «Коламбуса» Мэтт Дюшейн реализовал большинство во втором овертайме, удачно сыграв на добивании. Канадец впервые в карьере отличился в кубковом овертайме. Кроме того, он стал только вторым игроком в истории «Блю Джекетс», отличившимся в матче, где было более одного овертайма. Первым был Мэттью Калверт, в 2014 году забивший «Питтсбург Пингвинз» в матче первого раунда (4:3 2ОТ) также во втором овертайме.

В нынешнем плей-офф на счету Дюшейна стало 8 (4+4) очков в шести матчах. До этого сезона он не имел на счету ни одного кубкового гола. Победа в серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» также стала для Мэтта первой в карьере.