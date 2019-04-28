Назаров: мои североамериканские коллеги придержали белорусскую молодёжь

Известный тренер Андрей Назаров поделился ожиданиями от чемпионата мира 2019 года в первом дивизионе.

«Если говорить объективно, то национальные команды Казахстана и Белоруссии, имея в КХЛ базовые клубы, являются главными фаворитами мирового первенства. Именно эти сборные имеют все шансы забрать себе две путёвки в элитный дивизион и в следующем сезоне конкурировать со сборной России.

Для меня удивительно, как наши братья-белорусы вообще оказались во втором дивизионе. У белорусского хоккея мощные традиции и очень высокий потенциал. Получается, команда отступила на шаг назад только для того, чтобы сделать два шага вперед. И недавний товарищеский матч с Казахстаном, который ушёл в буллиты, показал класс белорусов.

Натурализованные игроки Бэйлен и Плэтт зацементируют две линии — защитников и нападающих, плюс есть целая группа опытных белорусских игроков. Небольшая проблема только в том, что в последние годы в базовом клубе сборной мои североамериканские коллеги немного придерживали молодёжь. Хотя её недавние победы на юниорском чемпионате мира над финнами и чехами показали качественный уровень работы в детско-юношеском хоккее Белоруссии», — цитирует Назарова Russia-Hockey.