Тарасов: не знаю, останусь ли в «Салавате». Переговоры по контракту идут

Голкипер олимпийской сборной России и «Салавата Юлаева» Даниил Тарасов прокомментировал своё будущее в уфимском клубе.



«Не знаю пока, останусь ли в «Салавате». Вопросы по дальнейшему контракту идут. Может быть, уеду, может, останусь. Насчёт Родиона Амирова: он хороший парень, ему должны дать шанс. Если он им воспользуется, будет замечательно.



Атмосфера на игре олимпийской сборной? Всё супер, спасибо болельщикам, что приходят. Достаточно много народу, очень приятно играть при такой поддержке, тем более в России. У нас очень любят хоккей, спасибо им за это», — приводит слова Тарасова «Горобзор».



Олимпийская сборная одержала две победы на турнире в Санкт-Петербурге. Сначала подопечные Олега Браташа обыграли Норвегию со счётом 7:1, а затем разгромили Сербию — 5:0.

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