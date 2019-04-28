В финале юниорского чемпионата мира встретятся сборные России и Швеции. Игра пройдёт сегодня, 28 апреля, начало — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стал известен состав российской национальной команды.
Сборная России:
Аскаров (Скотников);
Буренов — Чистяков, Амиров — Николаев — Подколзин;
Рогов — Кирпичников, Грицюк — Спиридонов — Чинахов;
Мухамадуллин — Ващенко, Лихачев — Хуснутдинов — Гущин;
Шешин — Мингачев — Грошев, Брызгалов.
В четвертьфинале ЮЧМ российская сборная разгромила Беларусь со счётом 6:0, а в полуфинале одолела в серии буллитов США со счётом 3:2. Шведы в 1/2 финала сломили сопротивление канадцев — 4:3. В матче за третье место американцы переиграли Канаду со счётом 5:2.
Стал известен состав сборной России на финал ЮЧМ с командой Швеции