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«Торпедо» в контрольном матче взяло убедительный реванш у сборной Великобритании

«Торпедо» в контрольном матче взяло убедительный реванш у сборной Великобритании
Хоккей / КХЛ

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» в контрольном матче уверенно переиграл сборную Великобританию. Матч, проходивший в Шеффилде, завершился со счётом 5:2 в пользу команды Дэвида Немировски.

Счёт в матче уже на 17-й секунде открыл защитник хозяев Марк Ричардсон, однако ещё до перерыва равновесие восстановил Антон Шенфельд. Решающим в игре стал второй период, который «Торпедо» выиграло 3:0. Отличились Павел Макаренко, Даниил Ильин и снова Шенфельд. В заключительной трети команды обменялись заброшенными шайбами. В составе нижегородцев отличился Кирилл Ураков, а окончательный счёт установил экс-защитник «Барыса» Бен О'Коннор.

Товарищеские матчи (сборные)
28 апреля 2019, воскресенье. 18:00 МСК
Великобритания
2 : 5
1:1, 0:3, 1:1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 – Ричардсон (Хаммонд, Дауд) – 00:17 (5x5), 1:1 – Шенфельд – 16:03 (5x5), 1:2 – Макаренко – 22:44 (5x5), 1:3 – Ильин – 32:13 (5x5), 1:4 – Шенфельд – 34:43 (5x4), 1:5 – Ураков – 48:19 (5x5), 2:5 – О'Коннор – 58:54 (5x4)

В первой встрече британские хоккеисты одержали победу со счётом 5:4. Подопечные Питера Рассела готовятся к участию в чемпионате мира 2019 года.

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