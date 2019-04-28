«Торпедо» в контрольном матче взяло убедительный реванш у сборной Великобритании

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» в контрольном матче уверенно переиграл сборную Великобританию. Матч, проходивший в Шеффилде, завершился со счётом 5:2 в пользу команды Дэвида Немировски.

Счёт в матче уже на 17-й секунде открыл защитник хозяев Марк Ричардсон, однако ещё до перерыва равновесие восстановил Антон Шенфельд. Решающим в игре стал второй период, который «Торпедо» выиграло 3:0. Отличились Павел Макаренко, Даниил Ильин и снова Шенфельд. В заключительной трети команды обменялись заброшенными шайбами. В составе нижегородцев отличился Кирилл Ураков, а окончательный счёт установил экс-защитник «Барыса» Бен О'Коннор.

В первой встрече британские хоккеисты одержали победу со счётом 5:4. Подопечные Питера Рассела готовятся к участию в чемпионате мира 2019 года.

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