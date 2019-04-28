Олимпийская сборная России проиграла команде Северо-Запада

Олимпийская сборная России завершила выступление на международном турнире в Санкт-Петербурге. Подопечные Олега Браташа проиграли команде Северо-Запада со счётом 2:4.

В составе команды Владимира Юрзинова заброшенными шайбами отметились Георгий Солянников, Владислав Кодола, Максим Джиошвили и Антон Сизов. Голы олимпийской сборной России в активе Святослава Гребенщикова и Андрея Кузьменко.

В первом матче на турнире подопечные Олега Браташа обыграли сборную Норвегии U25 со счётом 7:1. Заброшенные шайбы на свой счёт записали Кузьменко (дважды), Никита Михайлов, Святослав Гребенщиков, Артём Швец-Роговой, Михаил Мальцев и Григорий Денисенко.

Во второй игре олимпийская сборная разгромила Сербию (5:0). Дубль оформил Мальцев, по разу отличились Денисенко, Кузьменко и Кирилл Марченко.