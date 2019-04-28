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Олимпийская сборная России проиграла команде Северо-Запада

Олимпийская сборная России проиграла команде Северо-Запада
Хоккей / Прочие

Олимпийская сборная России завершила выступление на международном турнире в Санкт-Петербурге. Подопечные Олега Браташа проиграли команде Северо-Запада со счётом 2:4.

В составе команды Владимира Юрзинова заброшенными шайбами отметились Георгий Солянников, Владислав Кодола, Максим Джиошвили и Антон Сизов. Голы олимпийской сборной России в активе Святослава Гребенщикова и Андрея Кузьменко.

Товарищеские матчи (сборные)
28 апреля 2019, воскресенье. 19:30 МСК
Россия (олимп.)
2 : 4
0:1, 0:1, 2:2
Северо-Запад РФ
0:1 – Солянников (Глухов, Бабенко) – 05:39 (5x4), 0:2 – Кодола (Хохлов) – 32:23 (5x5), 0:3 – Джиошвили (Цицюра) – 55:14 (5x5), 1:3 – Гребенщиков (Мальцев) – 56:44 (5x5), 1:4 – Сизов – 58:04 (en), 2:4 – Кузьменко (Михайлов) – 59:11 (5x5)

В первом матче на турнире подопечные Олега Браташа обыграли сборную Норвегии U25 со счётом 7:1. Заброшенные шайбы на свой счёт записали Кузьменко (дважды), Никита Михайлов, Святослав Гребенщиков, Артём Швец-Роговой, Михаил Мальцев и Григорий Денисенко.

Во второй игре олимпийская сборная разгромила Сербию (5:0). Дубль оформил Мальцев, по разу отличились Денисенко, Кузьменко и Кирилл Марченко.

Стал известен состав олимпийской сборной России на турнир в Санкт-Петербурге
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