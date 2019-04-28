Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского чемпионата мира

Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского чемпионата мира
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 2019

Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского чемпионата мира. Матч завершился со счётом 4:3 ОТ в пользу хозяев турнира.

На 10-й минуте матча Лукас Рэймонд разогнался из средней зоны, на пути к воротам красиво обыграл защитника Александра Кирпичникова и бросил с кистей точно в дальний угол ворот Ярослава Аскарова. На 26-й минуте вторую шайбу шведов забросил Симон Хольмстрём. На 32-й минуте отличился форвард российской команды Василий Подколзин. Для одного из фаворитов драфта НХЛ — 2019 этот гол стал первым на турнире. На старте третьего периода отличился Родион Амиров, а в середине периода россиян вывел вперёд Максим Грошев. Шведам удалось отыграться практически мгновенно — дубль оформил Рэймонд. Шайбы Грошева и Рэймонда разделили 25 секунд. В овертайме Лукас оформил хет-трик.

U18 ЧМ-2019
28 апреля 2019, воскресенье. 20:30 МСК
Россия U18
3 : 4
0:1, 1:1, 2:1, 0:1
Швеция U18
0:1 – Рэймонд (Хенрикссон) – 09:32 (5x5), 0:2 – Хольмстрём – 25:53 (5x5), 1:2 – Подколзин (Амиров, Хуснутдинов) – 31:48 (5x5), 2:2 – Амиров (Подколзин, Хуснутдинов) – 40:20 (5x5), 3:2 – Грошев (Ващенко) – 50:22 (5x5), 3:3 – Рэймонд (Хольц, Броберг) – 50:47 (5x5), 3:4 – Рэймонд (Бреннстам, Юханссон) – 65:44 (4x4)
Арбитры не зафиксировали гол сборной России в финале ЮЧМ при счёте 3:3
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент