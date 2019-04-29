Киселевич: обидно, что не дождался шанса в «Виннипеге», но сезон не потерян

Защитник «Виннипег Джетс» Богдан Киселевич рассказал о прошедшем сезоне в НХЛ.

«Не считаю, что этот сезон для меня потерян. Много всего было, разные обстоятельства, но вообще таких мыслей нет. Когда принимал решение уехать в НХЛ, понимал, с чем могу столкнуться. Всегда нужно чем-то жертвовать, в каждой ситуации есть плюсы и минусы. Я понимал, что через год-два уже вряд ли поеду, поэтому нужно было принимать решение. Зачем оглядываться назад? Я стараюсь получить максимум позитива из того, что было. Точно не стал бы ничего менять и не жалею о своём решении. Очень много знаний получил, хороший опыт. Посмотрел изнутри, как там устроена лига, как работают люди. Нужно всегда искать позитив. Единственное, что бы я изменил, – это подготовку. Но трудно всё сделать правильно, когда сам там не играл и не знаешь всех нюансов.

Что касается игрового времени, то первую половину сезона во «Флориде» я играл достаточно регулярно. Потом да, случилось то, что случилось. Не могу раскрывать все подробности, это было бы некрасиво. Так сложились обстоятельства, тут нет одной причины, к тому же всегда нужно начинать с себя.

Обмен в «Виннипег»? Как у нас теперь говорят, «ваши ожидания – это ваши проблемы». У «Флориды» уже было мало шансов на плей-офф, поэтому очень сильно обрадовался обмену в команду, которая будет бороться за кубок. Я ведь летом вёл переговоры с «Виннипегом», но тогда сделал выбор не в их сторону. Ожидания были большими, но всё сложилось по-другому. Опять же, много факторов повлияло на это.

В команде было 10 защитников, а мест в составе только шесть-семь. Когда восстановился после болезни, вернулись в строй травмированные игроки – Бафлин, Моррисси. Добавьте к этому сформировавшийся состав и большие задачи у клуба. «Виннипег» хотел побороться за кубок, а на тот момент вёл борьбу за первое место в дивизионе. Была цель финишировать первыми, а не проверять новичков. И концовка получилась нервной, поэтому изменения в составе были минимальными. Мне это так объяснили. В НХЛ обычно не принято разговаривать об этом с игроками, но и тренер, и менеджеры, наверное, понимали моё настроение, поэтому сказали всё, как есть. Не пустые обещания, а реальный расклад. Это было по-честному. Оставалось только терпеть, работать и ждать шанса. Не дождался, за это обидно, но это спортивная злость, а не поиск виноватых», — сказал Киселевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Рожковым.

Полностью интервью с Киселевичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.