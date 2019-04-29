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«Торпедо» хочет предложить контракт Ессе Пульюярви

«Торпедо» хочет предложить контракт Ессе Пульюярви
Хоккей / КХЛ

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» хочет предложить контракт 20-летнему финскому нападающему Ессе Пульюярви, сообщает Iltalehti со ссылкой на главного тренера Дэвида Немировски. Напомним, в Континентальной хоккейной лиге права на форварда принадлежат «Торпедо».

«Мы следим за ситуацией с Пульюярви, это молодой и талантливый игрок. Возможно, КХЛ будет для него хорошим вариантом. Мы заинтересованы в нем и готовы предложить контракт, если он захочет перейти», — сообщил Немировски.

В нынешнем сезоне Пульюярви выступал в Национальной хоккейной лиге за «Эдмонтон Ойлерз». В регулярном чемпионате нападающий принял участие в 46 встречах, записав в актив 9 (4+5) баллов при показателе полезности "-14" и 16 минутах штрафа.

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