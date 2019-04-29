Хорошков: серебро ЮЧМ – хороший результат, Рогов получит шанс в «Северстали»

Директор ХК «Северсталь» Михаил Хорошков рассказал о перспективах защитника системы клуба Ивана Рогова, который в составе юниорской сборной России стал серебряным призёром ЮЧМ-2019.



«Наша юниорская сборная добилась хорошего результата на чемпионате мира. Жаль, что не хватило совсем чуть-чуть до золота, но играли два равных соперника, и чуть больше повезло шведам. Серебро – хороший результат, особенно мы гордимся воспитанником «Северстали» Иваном Роговым. Смотрели игры, переживали за него. Он молодец, показал хорошую игру, ждём его возвращения в родной город.



На таких турнирах игроки получают большой опыт, поэтому, безусловно, мы рассчитываем, что в скором времени Рогов будет готов играть за «Северсталь» в КХЛ. Уже в этом сезоне мы его привлекали к тренировкам с основной командой, а летом наш тренерский штаб наверняка предоставит ему полноценный шанс закрепиться в основе. С молодыми игроками никогда нельзя спешить. Андрей Владимирович (Разин. – Прим. «Чемпионата») любит и умеет работать с молодыми игроками, при правильном отношении к делу Рогов, как и любой другой игрок из нашей системы, не останется не замеченным тренерским штабом основной команды. Всё в руках ребят, нужно только продолжать честно работать и не останавливаться на достигнутом», — сказал Хорошков «Чемпионату».

В сантиметре от золота. Судьи не могли увидеть гол России в концовке финала Его не было. По крайней мере на тех повторах, что нам показали. В овертайме победу шведам на ЮЧМ принёс гол Лукаса Рэймонда.